Camion frena e perde il carico. Una putrella finisce nella cabina di guida

Un brutto spavento ma fortunatamente nessun ferito questa mattina, giovedì 16 marzo, a Carate Brianza dove i pompieri e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in via Marengo per un camion che ha perso il carico.

Camion frena e perde il carico. Una putrella finisce nella cabina

I Vigili del fuoco si sono portati, poco dopo le 11.30, davanti all'ingresso del magazzino Tecnomat (ex Bricoman) dove un mezzo pesante, in base alle prime informazioni raccolte, a seguito di una frenata in prossimità di un passaggio pedonale, ha perso il carico di putrelle da cantiere che stava trasportando. Alcune di queste sono finite in avanti, esattamente davanti al camion e una delle putrelle, puntandosi sull'asfalto, si è parzialmente infilata nella cabina di guida del mezzo pesante.

Davvero un brutto spavento per il conducente che fortunatamente è rimasto illeso.

Poco dopo sul posto sono arrivati i pompieri che hanno proceduto alla rimozione del pesante carico dall'asfalto. Gli agenti della Polizia locale invece si sono occupati della viabilità e di ricostruire con precisione quanto accaduto.