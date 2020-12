Camion incastrato nel sottopasso ferroviario di via Lampugnani, traffico in tilt

E’ successo di nuovo a Desio. Ennesimo camion incastrato intorno alle 1630 sotto il ponte della ferrovia di via Lampugnani.

Camion incastrato in via Lampugnani

Nonostante i cartelli che indicano il divieto di transito ai mezzi di altezza superiore ai 2 metri e 80 centimetri, l’autista ha proseguito ed è rimasto intrappolato al di sotto del ponticello. Il mezzo si completamente scoperchiato. I residenti in seguito al botto si sono portati in strada, mentre nelle vie adiacenti il traffico è andato completamente in tilt. Sono poi stati chiamati gli agenti della Polizia Locale, che si sono portati sul posto e stanno operando.

Un problema che si ripete

Tra i primi a passare subito dopo il fatto il consigliere desiano Alessio Alberti, a dare una mano alla viabilità prima dell’arrivo degli agenti anche il titolare del Dr. Creatur, Martino Marrella. Non è la prima volta che succede. Il problema dei camion che si incastrano riguarda comunque sia il ponticello di via Lampugnani che quello di via Tagliabue, tant’è vero che in più occasioni è stato chiesto all’Amministrazione comunale di trovare una soluzione.

