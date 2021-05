Camion incastrato sul ponte di San Rocco

Ha imboccato le vie del centro storico in barba alle limitazioni di peso e di dimensioni previste per furgoni e camion. E la sua corsa è terminata sotto uno dei due archi dello storico ponte di San Rocco.

Bloccato sotto uno degli archi di accesso

Singolare incidente nella mattina di oggi, giovedì 27 maggio, a Vimercate. Attorno a mezzogiorno, il conducente (pare al primo giorno di lavoro) di un furgone cabinato di una ditta di Senago ha imboccato via Cavour in direzione di via San Rocco. Giunto al ponte, ha tirato dritto, senza tenere in debita considerazione l’altezza del furgone. La parte alta del cassone ha quindi urtato l’arco di accesso al ponte e il mezzo è rimasto incastrato.

Gomme sgonfiate

Poco dopo sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale che hanno dovuto deviare su via Terraggio Pace per chi proveniva da via Cavour. Inversione di marcia obbligatoria, invece, per chi proveniva da via San Rocco.

Per liberarlo gli agenti hanno provveduto a sgonfiare gli pneumatici. Prima di andarsene però il conducente si è visto comminare una sanzione. Se l’è cavata con solo 50 euro di multa per l’accesso al centro storico in barba ai divieti.