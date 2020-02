Camion perde il carico e auto si ribalta: lunghe code sulla Valassina FOTO

Un camion ha perso il carico e, poco più avanti, un’auto si è ribaltata. E’ successo tutto a distanza di una manciata di metri oggi, venerdì 21 febbraio, lungo la Valassina, tra le uscite per Briosco e Giussano, in direzione Milano. Il traffico è in tilt.

Lunghe code sulla Valassina

Lunghe code sulla Valassina, in direzione Milano. A causarle un camion che ha perso parte del suo carico: blocchi di cemento sono caduti sulla corsia di destra, all’altezza dei “curvoni” di Briosco. I Vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverli dalla carreggiata. Si viaggia su una sola corsia e questo sta rallentando il traffico, con code in continuo aumento.

Auto ribaltata

In contemporanea, a pochi metri di distanza, un’auto si è ribaltata, finendo la sua corsa su un fianco. A bordo un uomo di 75 anni soccorso in codice giallo dall’ambulanza della Croce bianca di Besana. Sul posto anche pompieri e Polizia stradale. Un secondo “tappo” per il traffico.

