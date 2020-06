Camion perde il carico, fiumi di birra in strada GUARDA LE FOTO

Camion perde il carico, fiumi di birra in strada. Singolare incidente nella mattinata di oggi, giovedì, a Burago.

Un camion che trasportava centinaia di scatoloni di una nota marca di birra italiana ha perso parte del carico mentre percorreva via XXV Aprile, la strada che da Burago porta verso Omate. L’incidente si è verificato nei pressi dell’intersezione con via Edison. Parte della carreggiata è stata ricoperta da un vero e proprio lago di birra.

Nessun danno a mezzi e persone

Nessun danno ai mezzi in transito e nessuna conseguenza per le persone. Sul posto la Polizia locale e il vicesindaco di Burago Marino Besana, che ha dato una mano per far defluire il traffico.

