Camion si ribalta e perde il carico, strada bloccata a Macherio

Traffic o paralizzato sulla via Cardinal Ferrari a Macherio a causa di un ribaltamento.

Camion si ribalta, strada bloccata a Macherio

Intorno alle 11 infatti un camion che trasportava terra, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato perdendo il carico e blooccando parzialmente la strada.

Sul posto sono già arrivati i Vigili del fuoco che ora dovranno lavorare a lungo per liberare la carreggiata. Intanto la viabilità in via Cardinal Ferrari sta subendo pesanti ripercussioni.

Presenti in via Cardinal Ferrari anche i Carabinieri e gli operatori della Croce Rossa di Monza e Brianza, intervenuti in codice giallo per prestare le prime cure al conducente del mezzo pesante.

Seguiranno eventuali aggiornamenti