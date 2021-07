Camion si ribalta, ferito un uomo di 49 anni

Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, a Cornate d'Adda.

Soccorso in codice rosso

E' accaduto poco dopo le 10, sulla strada provinciale per Verderio. Per cause da accertare un uomo di 49 anni, alla guida di un camion con rimorchio, ha perso il controllo del grosso mezzo che trasportava sacchi di polietilene, che si è poi ribaltato su un lato, nel campo adiacente. Sul posto si sono portati un'ambulanza della Croce bianca di Merate in codice rosso, i Vigili del fuoco da Monza e da Bergamo, la Polizia locale di Cornate e i Carabinieri.

Non è in pericolo di vita

Le condizioni del camionista sono poi migliorate. Il conducente, estratto dall'abitacolo, è stato trasferito all'ospedale di Vimercate in codice giallo. Ha riportato un trauma toracico, ma fortunatamente non è quindi in pericolo di vita.

Strada chiusa

Il tratto di strada in direzione del centro di Cornate è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione dell'autoarticolato.

Guarda le foto