Camion si ribalta sulla Statale 36, strada chiusa e lunghe code

La Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è stata chiusa in direzione Milano in seguito ad un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Disagi e code sulla Statale 36

Disagi e code fino a Capriano per il sinistro che si è verificato questa mattina, mercoledì 12 novembre poco dopo le 11, nel territorio di Verano Brianza della Superstrada dove un grosso camion si è ribaltato in diagonale andando a occupare entrambe le corsie di marcia con inevitabili conseguenze sul traffico.

La Statale 36 è quindi stata chiusa e la circolazione deviata, con uscita obbligatoria a Verano Brianza nord. Per chi viaggia in direzione Milano è consigliata l’uscita ad Arosio.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Stando a quanto comunicato da Areu (l’Agenzia regionale emergenza urgenza), l’incidente ha coinvolto due persone, una donna di 35 anni e un uomo di 50, che hanno riportato però ferite di media gravità.

Sono stati allertati la Polstrada di Milano, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e le squadre di soccorso con un’automedica e un’autoambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza.