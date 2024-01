Cammina sui binari della ferrovia a Varedo, salvata dalla Polizia Locale. Tempestivo intervento degli agenti dei comandi di Varedo e Limbiate per soccorrere una giovane che minacciava di farla finita

Salvata dalla Polizia Locale

Si era allontanata dalla struttura di Limbiate dove è in cura per recarsi in stazione a Varedo con l'intento di farla finita ma sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Limbiate e Varedo che le hanno salvato la vita. Un operatore in divisa è riuscito a spostarla dai binari e a metterla al sicuro, proprio mentre in lontananza stava arrivando il treno.

La giovane era in stato di forte agitazione

Nei giorni scorsi il comando di Limbiate ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una struttura di riabilitazione psichiatrica che segnalava l'allontanamento di una paziente di 24 anni, in preda ad un forte stato di agitazione. Mentre inveiva e dava in escandescenze diceva che voleva tornare a casa sua.

Si era incamminata sui binari

Poiché la giovane non abita da queste parti, gli agenti hanno subito pensato di andare a cercarla in stazione a Varedo, quindi hanno chiesto supporto ai colleghi del comando di Varedo. L'intuizione era giusta, la giovane si trovava proprio lì ma non sulla banchina ad aspettare il treno, purtroppo si era incamminata lungo i binari in direzione del treno che stava arrivando e minacciava di togliersi la vita.

Un agente l'ha riportata sulla banchina

Percepita la gravità della situazione, con prontezza e sangue freddo, un agente del comando di Limbiate si è precipitato sui binari afferrando la ragazza e portandola in salvo sulla banchina. Gli operatori dei due comandi sono riusciti a tranquillizzare la giovane che è stata poi accompagnata in codice giallo da un'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano e ricoverata in Psichiatria.

Elogiato l'operato degli agenti

"Ringrazio i miei agenti e i colleghi di Varedo per la loro collaborazione, il mutuo soccorso tra comandi e la tempestività sono stati fondamentali per evitare il peggio - ha detto il comandante di Limbiate, Pasquale Tardi - farò richiesta per un elogio agli operatori intervenuti perché hanno salvato la vita di questa ragazza"

Intervento tempestivo