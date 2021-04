Campagna elettorale, Bencini scalda i motori: «Mi rimetto in gioco…»

La campagna elettorale scalda i motori a Briosco dopo la caduta della Giunta Verbicaro. Si registrano infatti già i primi movimenti nel centrodestra.

“Torno in campo”

«Sono pronta a dare il mio contributo alle Amministrative di Briosco».

Un annuncio che fa rumore perché arriva da un volto arcinoto della politica brioschese, quello di Paola Bencini: vulcanica titolare dello storico bar tra Fornaci e Inverigo, ex consigliere comunale in paese, ex vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e reduce dall’esperienza finita anzitempo da assessore a Cultura, Eventi, Sagre e Biblioteca a Lentate sul Seveso.

La scorsa settimana, sul Giornale di Carate, avevamo riportato i rumors circa un suo possibile ritorno in campo nel caso in cui la coalizione di centrodestra non puntasse più su Antonio Verbicaro in vista delle prossime elezioni autunnali. E’ presto per dire se prenderà il posto del sindaco deposto (al momento resta comunque lui il candidato, almeno per la Lega), se correrà al suo fianco (ipotesi altrettanto remota visti i pigli da leader di entrambi) o se in un’altra «squadra»; certa è invece la sua volontà di tornare nell’arena politica brioschese.

“Ho già tante idee da sviluppare”

«I recenti avvenimenti che hanno segnato la vita amministrativa di Briosco, mi spingono a rimettermi in gioco, così come avevo già fatto anni or sono – ha detto Bencini – Credo sia importante, in una fase delicata come quella che sta vivendo la nostra comunità, mettere a disposizione tutte le energie positive e l’esperienza da me maturata negli ultimi tre anni come assessore alla Cultura e agli Eventi nel Comune di Lentate sul Seveso, per riprendere il cammino del cambiamento, in seno alla coalizione di centrodestra, per far crescere il paese dandogli una prospettiva di ampio respiro, legata al territorio della Brianza monzese». «Scendere in campo, per me, rappresenta un impegno a rafforzare l’alternativa di Governo, portando al centro Briosco e i suoi cittadini. La partita per le comunali nel prossimo autunno si vince sui progetti e sulla sensibilità politica maturata sul territorio nel quale vivo e mi confronto ogni giorno», ha aggiunto. Non solo parole, le sue, ma un’intenzione concreta. «Ho già diverse idee da sviluppare assieme al resto della coalizione».