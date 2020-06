Camparada: al via i lavori per il rifacimento della fognatura

Sono partiti oggi, mercoledì 3 giugno, i lavori per il totale rifacimento della fognatura lungo via Gabriele Colombo. L’intervento, ormai divenuto non più prorogabile, sarà interamente eseguito da Brianzacque.

Il cantiere

L’ente gestore del servizio idrico comunale svolgerà lavori di rifacimento totale della condotta fognaria (dalla progressiva 12+030 alla progressiva 12+350) della Strada Provinciale 177, nel tratto compreso tra la rotonda della scuola primaria fino all’incrocio con Via Molgora, nei pressi del Vallone.

Il cantiere rimarrà aperto per un massimo di 60 giorni e, logicamente, apporterà alcune modifiche alla viabilità: nel tratto interessato dagli scavi giornalieri, sarà infatti istituito un senso unico alternato, regolato con apposita segnaletica in loco.

