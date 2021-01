Giornata di formazione per i nuovi volontari di Croce Verde Brianza in servizio a Camparada. Il corso si è tenuto nel pomeriggio di ieri, sabato, nel parcheggio del Municipio.

Camparada: giornata di formazione per i nuovi volontari di Croce Verde Brianza

La pandemia non ferma le attività di Croce Verde Brianza, che nella giornata di ieri, sabato 30 gennaio, ha tenuto un corso di formazione per i nuovi volontari. Una decina circa i cittadini che hanno deciso di aderire alla campagna di tesseramento e che si sono dati appuntamento nel parcheggio del Municipio di Camparada per alcune lezioni ci carattere pratico. Nello specifico i volontari si sono cimentati nell’utilizzo della pedana idraulica e sul posizionamento delle carrozzine a bordo del pulmino dedicato al trasporto sanitario semplice al fine di garantire la totale incolumità dei passeggeri. L’incontro, promosso dal direttivo della onlus, si è svolto naturalmente nel rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Volontari benvenuti

Operativa solamente da qualche mese, la sezione di Croce Verde Brianza, in collaborazione con il Comune, si occupa di fornire un valido sostegno alle fasce più deboli della popolazione, garantendo servizi legati all’ambito dei Servizi sociali. Il sodalizio conta già un buon numero di volontari, ma è sempre disponibile ad accogliere persone desiderose di mettersi a disposizione della propria comunità. Per chiunque lo desideri è anche possibile effettuare una donazione nei confronti dell’associazione, che al momento si sostiene attraverso l’autofinanziamento, per l’acquisto di attrezzature e materiale utile alle attività socio sanitarie.