Camper Areu a Bovisio, arriva anche Guido Bertolaso. Per tutto il giorno i sanitari sono impegnati nella somministrazione dei vaccini a domicilio a una sessantina di over 80 tra Bovisio, Varedo e Limbiate

Questa mattina, giovedì 23 aprile, a Bovisio Masciago è arrivato anche Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, per procedere con le somministrazioni a domicilio ai pazienti over 80 allettati. Ad accoglierlo al centro polifunzionale della Protezione civile in via Bertacciola, dove è stato posizionato il camper di Areu, il sindaco di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori e il sindaco di Varedo, Filippo Vergani.

Le squadre impegnate sul territorio

In via Bertacciola è stato allestito il campo base per la preparazione dei vaccini destinati agli anziani fragili e allettati residenti nei Comuni di Bovisio Masciago, Varedo e Limbiate. Una sessantina le persone che nel corso della giornata di oggi riceveranno la somministrazione del vaccino da parte dei sanitari che si sono organizzati in squadre per raggiungere tutti gli utenti in lista. Bertolaso, dopo aver saluto i presenti al campo base, ha seguito gli operatori sanitari impegnate nella campagna a domicilio

L’organizzazione

L’iniziativa, che ha già fatto tappa in altri Comuni della zona, si è resa possibile grazie al camper di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), delle Forze Militari, Anci e Ats Brianza (Agenzia di Tutela della Salute). Le squadre impegnate nelle vaccinazioni a domicilio sono composte da medici e infermieri, personale messo a disposizione da Asst Brianza, Ats Brianza ed Esercito. La Polizia locale guidata dal comandante Paolo Borgotti, sta fornendo supporto logistico agli operatori per raggiungere in maniera semplice e diretta le abitazioni delle persone da vaccinare

“Accelerata alla campagna”

“Con questa iniziativa diamo una mano alle persone fragili ultra ottantenni che ancora devono essere vaccinate, così diamo un’accelerata importante alla campagna – ha spiegato Antonio Colaianni, direttore socio-sanitario di Ats Brianza, anche lui presente al campo base dell’unità mobile – sul camper vengono preparati i vaccini, poi le squadre si muovono sul territorio accompagante dalla Polizia Locale”. “Oggi si offre un servizio importante alle persone fragili, ringraziamo Bertolaso per la presenza e per il supporto, insieme a Regione Lombardia, Areu, Protezione civile e tutti gli operatori sanitari impegnati in questa iniziativa” hanno detto i sindaci Sartori e Vergani.