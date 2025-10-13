Cane incastrato in una siepe, liberato dai Vigili del Fuoco. L’intervento sabato sera in via Menotti

Aveva la testa incastrata tra i rami di una siepe

Se l’è cavata con un bello spavento ma per fortuna nessuna ferita il cane che sabato 11 ottobre è rimasto incastrato con la testa tra i rami di una siepe. Dato che non riusciva più ad uscire sono stati chiamati i Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco lo hanno liberato

Intorno alle 22,30 una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta per soccorrere l’animale in via Ciro Menotti, a Bovisio Masciago: il personale i servizio ha tagliato con delicatezza alcuni rami utilizzando utensili specifici, riuscendo così a liberarlo in sicurezza. Il cane, in buone condizioni, è stato affidato ai proprietari presenti sul posto.