Cane morde un passante, multati conduttore e proprietario. E' intervenuta la Polizia Locale, per la persona rimasta ferita sette giorni di prognosi

Cane morde un passante, multato il padrone

Sono stati sanzionati dalla Polizia Locale il conduttore e il proprietario del cane che ha morso un passante a Limbiate. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Lombardia, all'intersezione con via Sarpi. Il passante è stato morso alla coscia sinistra da un cane di taglia media che a quanto pare non era al guinzaglio. In seguito all'accaduto è accorsa sul posto la Polizia Locale che ha trovato il passante ferito.

L'uomo ferito è andato al Pronto soccorso

Una volta individuati i responsabili del cane - proprietario e conduttore - è stata loro contestata la violazione prevista dal Regolamento comunale di Polizia Urbana per non aver tenuto il cane guinzaglio. Il limbiatese ferito si è poi recato al Pronto soccorso per essere medicato, quindi è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.