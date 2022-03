27 aprile

Canestri di solidarietà per il raddoppio del Pronto soccorso di Desio. Ufficializzata per il 27 aprile l'amichevole al Pala BancoDesio tra Pallacanestro Cantù e Aurora Desio.

Obiettivo il raddoppio del Pronto soccorso

Questa mattina, lunedì 21 marzo, al Pala BancoDesio è stata ufficializzata l’amichevole di pallacanestro tra Aurora Desio e Pallacanestro Cantù in programma al palasport il 27 aprile. Il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi a favore dell’ampliamento del Pronto soccorso. Il primo step è l’acquisizione dei terreni per realizzare il nuovo accesso all’area delle urgenze dell’ospedale: una sfida che ha coinvolto Cancro Primo Aiuto per sostenere l’importante progetto di Asst Brianza. E la stessa Onlus ha promosso la gara, insieme al Comune, a Cpa Sport e a Medica Etica e naturalmente alle due società. L’obiettivo è raccogliere 130mila euro per l’acquisto di alcuni terreni privati limitrofi al Pronto soccorso, per effettuare interventi di viabilità che consentiranno di realizzare la nuova strada di accesso con i parcheggi e ampliare il polo per le urgenze.

"Omaggio e riconoscenza a chi lavora in ospedale"

"Una raccolta che permetterà di accelerare quelli che sono i piani per l’ampliamento - ha affermato il sindaco Simone Gargiulo - Con questa partita vogliamo poi rendere omaggio e restituire dignità al lavoro umano di chi lavora in ospedale. Spesso ci si ricorda di loro solo in momenti di difficoltà". Oltre al sindaco, alla conferenza di presentazione erano presenti tra gli altri anche l’assessore allo Sport Luca Ghezzi, il dottor Carlo Alberto Tersalvi, direttore medico dell’ospedale Pio XI e i coach delle due squadre, Gabriele Ghirelli (Aurora) e Marco Sodini (Cantù). "Quando si parla di salute ci si collega all’ospedale, ma anche allo sport - ha affermato Ghezzi - Non c’era modo migliore per promuovere un’iniziativa simile, in un’eccellente struttura dove si affronteranno due squadre storiche". "Questo è il primo gesto concreto e ufficiale che associazioni come Cancro Primo Aiuto mettono in atto - ha sottolineato Tersalvi - L’obiettivo è rinnovare un Pronto soccorso che accoglie 170 persone al giorno. Un’iniziativa di questo genere, con l’adesione di due grandi squadre, è molto importante per una struttura come l’ospedale, che appartiene ai cittadini di Desio e dei Comuni limitrofi".

Info sui biglietti

I coach hanno raccolto la sfida con entusiasmo: "Al Pala BancoDesio abbiamo fatto registrare contro l’Olimpia Milano un record di 6297 spettatori, speriamo che il numero sia lo stesso anche in questa gara - ha affermato coach Sodini - Stiamo vivendo un periodo complicato e lo sport deve mostrare un segno di riconoscenza". Ha aggiunto coach Ghirelli: "Per me è un onore, da desiano e da tecnico della squadra: abbiamo accettato appena saputo dell’iniziativa". L’appuntamento è per mercoledì 27 aprile alle 20.30. I biglietti sono acquistabili negli esercizi commerciali aderenti che saranno presto resi noti. Il costo sarà di 20 euro per il parterre, 10 euro per la tribuna e 5 euro per gli under 14.