Canna fumaria ostruita, pompieri in via dei Mulini

Grande mobilitazione ieri sera in via dei Mulini a causa di una canna fumaria: sul posto sono arrivati pompieri e carabinieri.

L'intervento

Problemi ad una canna fumaria in via dei Mulini al civico 18, ieri sera. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della radiomobile. E' successo tutto poco prima delle 22. Da quanto è stato possibile ricostruire sembra che all'origine del principio di incendio ci siano stati proprio dei problemi con la canna fumaria che era ostruita. Fortunatamente non si sono sprigionate le fiamme ma l'ostruzione del camino ha causato il danneggiamento di una porzione del tetto di un'abitazione.

Nessun ferito

Ad allertare immediatamente i soccorsi è stato il proprietario che era in casa. L'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato il peggio. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati particolari danni all'interno dell'abitazione.