I soccorsi

In via Galilei due ambulanze e l'elisoccorso.

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, martedì 16 novembre, a Caponago in via Galilei. Sul posto si è portato anche l'elisoccorso.

Caponago, 34enne soccorso dopo un infortunio sul lavoro

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e ha coinvolto un uomo di 34 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'infortunio che inizialmente è apparso molto grave: i soccorsi infatti sono sopraggiunti sul posto in codice rosso con due ambulanze e l'elisoccorso proveniente da Milano.

I sanitari hanno dunque prestato le prime cure al 34enne le cui condizioni sono parzialmente migliorate nel corso dei minuti. Successivamente ad una prima valutazione l'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo per le cure del caso.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale di Caponago per chiarire la dinamica dell'infortunio.