Caponago: al via in oratorio i lavori per la rimozione dell’eternit

Caponago: al via i lavori per la rimozione dell’eternit in oratorio

Via l’eternit dal tetto dell’oratorio e della chiesetta di San Giorgio. Settimane intense per le strutture ecclesiastiche di Caponago, oggetto di un intervento atteso da molto tempo e ormai non più prorogabile. I lavori sono già partiti questa settimana e in prima battuta riguarderanno il Centro giovanile di via don Panigada, dove gli operai stanno già provvedendo alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto presente sulle coperture di alcuni edifici. Tra cui il «tendone» utilizzato come spazio multi uso dai bambini.

I lavori riguarderanno anche la demolizione di un muro e di alcuni garage non più a norma. Successivamente, a finire sotto i ferri, sarà la chiesetta di San Giorgio, sulla cui copertura risultano essere presenti lastre di eternit.

