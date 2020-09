Caponago: colpo di sonno al volante, 20enne finisce nel Molgora. Dramma sfiorato questa notte nei pressi di via Verdi, ma la giovane automobilista è rimasta miracolosamente illesa.

Colpo di sonno al volante

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2 di notte. La ragazza, una 20enne residente in paese, stava percorrendo via Verdi quando, giunta al curvone, ha accusato un improvviso colpo di sonno ed è finita direttamente nel torrente Molgora con la sua auto ormai fuori controllo. Fortunatamente la giovane non ha riportato ferite, è stata in grado di uscire dall’auto con le proprie gambe e ha chiamato i soccorsi.

Alcol test negativo

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio, che hanno sottoposto la conducente al test dell’etilometro. I risultati negativi hanno dunque confermato la versione della 20enne, che alle Forze dell’ordine aveva raccontato di essersi accidentalmente addormentata al volante. La caponaghese, viste le buone condizioni di salute, ha rifiutato il ricovero, ma è stata comunque sanzionata per l’omesso controllo dei veicolo.

