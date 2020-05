Caponago, da giovedì inizia la distribuzione delle mascherine.

L’Amministrazione comunale si prepara alla Fase 2 e a partire da domani, giovedì 7 maggio, cominceranno le operazioni di consegna dei dispositivi di protezione a ciascun nucleo famigliare di Caponago in modo da poter raggiungere ogni singolo cittadino.

Mascherine per tutti

A ognuno, infatti, verrà consegnata una mascherina monouso di tipo chirurgico, in modo che tutti ne siano dotati. In aggiunta, a ogni famiglia verrà consegnato anche un modello FFP2 e una mascherina lavabile e riutilizzabile in base al numero dei componenti: per i nuclei da 1 a 3 persone ne verrà data in dotazione una, mentre per le famiglie da 4 persone in su, l’Amministrazione ne metterà a disposizione due.

Le modalità di consegna

A partire da domani, giovedì, i volontari della Protezione civile posizioneranno alcuni gazebi in diversi punti del territorio, dove un componente di ciascuna famiglia, dotato di carta d’identità, potrà procedere con il ritiro del proprio kit di mascherine. Sarà possibile anche ritirare il materiale di altri cittadini sempre a patto di essere in possesso dei documenti d’identità dei diretti interessati. Qui di seguito il calendario con i punti di consegna:

GIOVEDI’: Piazza della Pace (9.30-11-30 / 15-19)

VENERDI’: Via delle Gerole (9.30-11-30 / 15-19)

SABATO: Mercato (9.30-11-30)

SABATO: Parco della Fortuna (15-19)

DOMENICA: Parco Europa (9.30-11-30 / 15-19)

Coloro che riterranno di non aver bisogno delle mascherine potranno ritirare la propria busta e, senza aprirla, donarla a chi potrebbe averne più necessità.

Le parole del sindaco

Il primo cittadino Monica Buzzini ha colto l’occasione per ringraziare i volontari della Protezione civile e i dipendenti del Comune per il prezioso lavoro svolto. Ma anche quelle aziende che, insieme a Regione Lombardia, hanno donato gratuitamente ingenti quantità di mascherine, tra cui ST Microelectronics di Agrate, Gidesign e Provocation Lab di Cernusco sul Naviglio.

“Con la disponibilità attuale di mascherine siamo in grado di raggiungere tutti i cittadini di Caponago. Ricordiamo che la mascherina non è lo strumento per difendersi dal contagio: è necessario continuare a mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e limitare il più possibile gli spostamenti da casa. Vi ringrazio per la responsabilità dimostrata nella Fase 1. Dobbiamo continuare a fare del nostro meglio durante quest Fase 2 appena cominciata. In questo modo, insieme, ce la faremo”.