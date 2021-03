Caponago: educatrice positiva, l’asilo nido “Primi Passi” chiude per dieci giorni. La disposizione è stata attivata nei giorni scorsi e durerà fino al prossimo 10 marzo.

Una decisione drastica, ma che garantisce la sicurezza di tutti gli utenti. Chiude per dieci giorni l’asilo nido “Primi Passi” di Caponago, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un caso di positività al Covid tra le educatrici. La segnalazione da parte di Ats è arrivata alla scuola lo scorso 27 febbraio e subito sono state attivate tutte le procedure di sicurezza previste dal protocollo.

Situazione sotto controllo

La situazione pare comunque essere sotto controllo, poiché nessun altro caso è stato evidenziato tra i 13 bambini frequentanti il centro o tra gli insegnanti. La chiusura dell’intera struttura è stata predisposta a titolo puramente precauzionale e per garantire la massima sicurezza delle famiglie. La riapertura dell’asilo nido, qualora non dovessero riscontrarsi ulteriori problemi, dovrebbe essere confermata per il 10 marzo.