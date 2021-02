Caponago: i tre minorenni afgani trovati sul Tir sono scappati

Incredibile: i tre minorenni afgani trovati nascosti sul Tir a Caponago hanno fatto perdere le proprie tracce. I giovani erano stati sistemati in un alloggio protetto a Usmate Velate, ma pochi giorni dopo il loro arrivo sono fuggiti.

Hanno provato a rimanere al sicuro, ma la speranza, o forse la disperazione, di poter iniziare una nuova vita altrove ha prevalso su ogni cosa. E’ durata veramente poco la permanenza in Brianza dei tre minorenni afgani rinvenuti la scorsa settimana a Caponago nascosti nel rimorchio di un tir insieme ad altri connazionali: dopo aver alloggiato per qualche giorno in un appartamento protetto messo a disposizione da una cooperativa a Usmate Velate, i tre fratelli di età compresa tra i 14 e i 16 anni sono fuggiti dall’abitazione, facendo perdere completamente le proprie tracce. Il tutto nel giro di una sola settimana.

