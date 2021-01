Caponago: la Costituzione consegnata virtualmente ai 18enni del paese

L’emergenza Covid non ferma le belle tradizioni ed è così che la cerimonia di consegna della Costituzione ai 18enni di Caponago è stata comunque celebrata, ma in forma virtuale.

Giornata da ricordare quella di ieri, sabato 2 gennaio, per i giovani di Caponago che come da tradizione hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana nell’anno del loro 18esimo compleanno, l’età che segna il passaggio nel mondo degli adulti. L’emergenza sanitaria non ha permesso ai ragazzi di ricevere fisicamente il prezioso documento, fondamento della nostra Nazione, che però arriverà nelle loro case in forma virtuale attraverso un video realizzato dal sindaco Monica Buzzini e dall’assessore alle Politiche giovanili, Lorenza Gervasoni.

Nei giorni scorsi sono state consegnate le lettere ai ragazzi e ragazze del 2001 e 2002, invitando loro a scaricare tramite QRCode la Costituzione e il video condiviso attraverso il canale Youtube del Comune. La pandemia ha fermato le possibilità di incontro e scambio, ma non le idee e la loro realizzazione anche se con altri strumenti.

“Il 2020 vi ha visti fronteggiare sfide importanti, per una pandemia che ha colto tutti impreparati e che ci ha imposto regole e stili di vita a cui non eravamo abituati – il messaggio diretto ai neo 18enne da parte del primo cittadino e dell’assessore – Il 2020 però è anche l’anno in cui siete diventati maggiorenni, un traguardo importante, magari atteso con trepidazione. Avere 18 anni significa navigare verso l’autonomia, è il ponte tra l’adolescenza e il mondo degli adulti. Si può votare, per esempio, che è uno dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. Ed è proprio di Costituzione che vogliamo parlarvi, il documento che rappresenta la legge fondamentale dello Stato Italiano, definisce la sua organizzazione e il suo funzionamento e stabilisce quali sono i nostri doveri e i nostri diritti, quindi anche i tuoi. Ci è dispiaciuto non poter organizzare un evento dal vivo per consegnare fisicamente una copia della Costituzione, per voi che avete compiuto 18 anni in questo anno ma anche per le giovani donne e i giovani uomini che li hanno compiuti lo scorso anno.”