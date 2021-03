Caponago, la lunga mano della legge si abbatte sugli incivili dei rifiuti. Solo negli ultimi sono stati pizzicati diversi autori di scarichi abusivi nelle campagne: tra loro anche un cittadino di Carugate che ha abbandonato una lavatrice.

Caponago: la lunga mano della legge si abbatte sugli incivili dei rifiuti

Ha atteso che calasse la notte, poi, come nulla fosse, ha pensato (male) di abbandonare tra i campi… una lavatrice. Pessime notizie per un cittadino residente a Carugate, beccato in flagranza a scaricare il pesante elettrodomestico in aperta campagna al confine con Caponago. Le telecamere di sorveglianza astutamente posizionate dagli agenti della Polizia locale hanno infatti ripreso tutta la scena e per l’uomo non c’è stata nessuna via d’uscita. Per lui, oltre alla dura reprimenda, anche una pesante sanzione, che per lo scarico abusivo di rifiuti può arrivare anche a 600 euro e il ripristino del luogo. Non sarà comunque da solo, visto che sempre nei giorni scorsi i vigili urbani hanno «pizzicato» anche altri furbetti della spazzatura, ripresi sempre dalle telecamere intenti a gettare rifiuti di ogni genere in alcuni punti del paese pensando, forse, di farla franca. Ma così non è stato.

