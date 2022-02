Desio

"E' un grave danno morale, tutti noi preti dobbiamo fare attenzione ai nostri luoghi di culto".

Cappelletta imbrattata, don Paolo: "Vigiliamo". Un altro atto di teppismo, questa volta nel mirino di ignoti è finita la Cappelletta della Madonna dei Boschi, in via Agnesi a Desio.

Imbrattata la Cappelletta della Madonna dei Boschi

"Ancora atti di teppismo questa volta è toccato alla Cappelletta Madonna dei Boschi in via Agnesi. Non ci resta che pregare" è il commento incredulo di don Paolo Ferrario, vicario parrocchiale della chiesa di San Pio X, che a distanza di poco tempo ha visto vandalizzate le due Cappellette alle quali i desiani sono molto devoti. Qualche settimana fa infatti era stata scassinata la cassetta delle offerte della Cappelletta di via Santa Liberata.

"Vigiliamo sui nostri luoghi di culto"

"Ho avvisato tutti i preti, sanno che dobbiamo vigilare e fare attenzione ai nostri luoghi di culto, perché è un grave danno morale, più che fisico" ha detto e poi ha sporto denuncia. "So che non è né colpa del sindaco, dell'assessore o della Polizia, però chiediamo maggiore sicurezza sul territorio. Non deve accadere quanto è avvenuto sulla chiesa di Muggiò". In quel caso il Santuario della Madonna del Castagno era stato vandalizzato con scritte blasfeme.

Oltre al danno anche la spesa: "Grazie a chi ci aiuta con preghiere e offerte"

"Mi dispiace dover affrontare anche questa spesa non indifferente, che si aggiunge al danno dell’atto irrispettoso", ha aggiunto il sacerdote. Dopo il danno la cappelletta è stata tinteggiata nuovamente, e le scritte sono state cancellate. "Speriamo che non venga deturpata di nuovo - ha concluso - Ringraziamo coloro che con le preghiere lasciano anche offerte che ci permettono di pagare i restauri e le spese dell’energia elettrica".