Carabiniere fuori servizio salva un padre che voleva buttarsi dal ponte di Realdino

Un carabiniere fuori servizio ha messo in salvo un padre di famiglia che stava per buttarsi dal ponte di Realdino a Carate Brianza.

E’ successo nella serata di lunedì 19 gennaio, lungo il viadotto sul fiume Lambro – già teatro in passato di drammatici gesti estremi – quando il militare che stava transitando con la sua auto, ha notato un uomo camminare avvicinandosi alle grate di protezione e, in pochi secondi, arrampicarsi pericolosamente con il chiaro intento di farla finita.

Accostata l’auto, il carabiniere lo ha subito raggiunto e con tutte le attenzioni del caso, ha iniziato prima a parlargli con delicatezza per poi tranquillizzarlo fino a riuscire piano piano a convincerlo.

Il papà in lacrime soccorso dal militare

L’uomo, classe 1983, padre di famiglia e residente a Mariano Comense, si è quindi confidato e ha raccontato in lacrime al militare le sue preoccupazioni e il momento difficile che stava attraversando.

Il carabiniere, in servizio a Monza, è riuscito a farlo desistere e a fargli comprendere la gravità del gesto che stava compiendo fino a che l’aspirante suicida si è lasciato convincere.

Dopo aver allertato il 112, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118 che si sono poi presi cura del 43enne successivamente trasferito in ospedale per accertamenti.