Si trovava a fare acquisti all’interno del «Mediaworld», a Verano Brianza, quando si è accorto che un giovane rapinatore stava fuggendo con due «Iphone 14 Pro» nascosti sotto la maglia dopo avere malmenato un commesso che lo inseguiva ed è intervenuto mettendolo a terra per poi farlo arrestare.

Carabiniere libero dal servizio arresta un rapinatore in fuga con due Iphone

Non ci ha pensato un secondo venerdì scorso, all’ora di pranzo, Andrea Franchi, 32 anni, carabiniere scelto, da settembre in forza al Terzo Reggimento «Lombardia» di Milano, ma per otto anni, dal 2014 al 2022, in servizio alla stazione di Carate Brianza.

«Ero tra le corsie quando all’improvviso ho sentito suonare l’allarme anti-taccheggio di uscita alle casse - ci ha raccontato il militare dell’Arma, raggiunto al telefono - Quando mi sono voltato, mi sono accorto che un addetto del punto vendita si era messo a rincorrere un giovane ragazzo che si stava allontanando. Ho capito subito dalla concitazione che stava succedendo qualcosa e mi sono precipitato qualificandomi per accertarmi di quanto stesse accadendo. Fuori dallo store, il giovane era stato raggiunto e bloccato dal commesso che, nella colluttazione, è stato prima morso ad un braccio e poi scaraventato violentemente a terra. Lì sono intervenuto, l’ho bloccato e ho messo a terra il rapinatore che aveva con sé due confezioni con all’interno due Iphone 14 appena rubati dal negozio».

L'arrivo dei Carabinieri e dell'ambulanza

Franchi ha poi chiesto ai presenti di contattare il «112» che ha fatto intervenire in via Furlanelli una pattuglia del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia e poi un’autoambulanza del 118 per prestare le cure al malcapitato addetto del punto vendita - un 50enne, residente a Cinisello Balsamo - che ha avuto bisogno di farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove è stato successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni per il trauma cranico rimediato nella caduta a terra.

Il ragazzo è stato denunciato

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il giovane rapinatore - identificato in un 17enne residente nel Varesotto - è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria e quindi riaffidato ai genitori. I due «Iphone», del valore di quasi 3 mila euro, sono invece stati riconsegnati ai responsabili del punto vendita veranese.

"Dovevo intervenire"

«Ho fatto solo quello che era mio dovere fare: dovevo intervenire e fermare quel rapinatore evitando rischi per le persone... E’ andato tutto bene», ha spiegato il militare, padre di una bimba, arruolatosi nell’Arma il primo ottobre 2013 dopo la scuola a Roma e prima di venire destinato a Carate Brianza dove ha prestato servizio per otto anni fino allo scorso settembre quando si è spostato al Terzo Reggimento «Lombardia» di Milano dove tuttora opera.