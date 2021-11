Carabiniere no vax morto di Covid: la benedizione del feretro a Nova Milanese

oggi le esequie

Il luogotenente dei Carabinieri Marco Mazzone è morto di Covid a 59 anni il 31 ottobre dopo una settimana di agonia ospedale. Come la moglie, medico e anche in lei in servizio nell'Arma, aveva deciso di non vaccinarsi. Originario di Cuneo, Mazzone era operativo a Milano.

Questa mattina, sabato, alcuni ufficiali dell'Arma hanno reso omaggio al collega partecipando alla benedizione del feretro nella casa funeraria di via Torricelli, a Nova Milanese. Un momento di raccoglimento intimo e silenzioso. Successivamente la salma è stata accompagnata nel Castello di Osasco, in provincia di Torino, dove questo pomeriggio verranno celebrate le esequie in forma privata.