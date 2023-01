Carabinieri in lutto per l'appuntato scelto in congedo Stefano Sanna

Questo pomeriggio, sabato 21 gennaio, nella chiesa di Santo Stefano di Mariano Comense, Como, gremita da parenti, amici e colleghi in servizio e in congedo, i funerali dell’appuntato scelto in congedo Stefano Sanna. Aveva 59 anni.

Carabinieri in lutto per l'appuntato scelto in congedo

Per 23 anni (dal 1990 al 2013) l'appuntato scelto Stefano Sanna aveva prestato servizio nella Compagnia Carabinieri di Seregno. E’ venuto a mancare giovedì 19 gennaio all’ospedale San Gerardo di Monza dove, da qualche tempo, era in cura a causa di complicanze legate a pregresse patologie.

Il servizio a Carate Brianza e a Seregno

L'appuntato scelto Stefano Sanna era nato in Germania il 27 settembre 1963. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 2 febbraio 1982, aveva frequentato la Scuola allievi Carabinieri di Roma. Il 18 settembre 1982 era stato trasferito alla stazione Carabinieri di Prosecco (TS) dove era rimasto fino al 31 novembre 1986, data in cui era passato al Nucleo tribunali e scorte di Milano. L'8 ottobre 1988 si era trasferito alla Seconda sezione del Nucleo radiomobile di Milano, dove era rimasto fino all’8 settembre 1990, quando era arrivato alla stazione di Carate Brianza. Dopo un solo anno la tanto aspirata entrata nell'Aliquota radiomobile di Seregno, dove aveva prestato servizio fino al collocamento in congedo, il 23 gennaio 2013, a causa di problemi di salute.

Militare apprezzato e stimato

Il militare in congedo lascia la mogli Carmelina, a cui si era unito in matrimonio nel 1989, e i figli Veronica e Gianluca.

Carabiniere inappuntabile, sempre dedito al servizio istituzionale con instancabile passione e spirito di sacrificio, per anni era stato punto di riferimento per l’intera comunità di Carate Brianza e Seregno dove si era meritatamente guadagnato apprezzamento e stima. Innumerevoli le operazioni di servizio in cui Sanna è stato protagonista, sempre in prima linea contro la delinquenza comune e organizzata.