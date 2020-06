Carabinieri, servizio di controllo del territorio a Verano e Seregno

Posti di blocco fino a sera

Carabinieri, servizio di controllo del territorio a Verano e Seregno. I militari della stazione di Seregno e Verano, venerdì 19 giugno, sono stati impegnati per tutto il pomeriggio fino a sera, in posti di blocco. Dalle 14 alle 20 i Carabinieri supportati da una SIO (Squadra di Intervento Operativo) del 3° Reggimento CC “Lombardia” (dispositivo composto da 15 militari in totale) hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione generale nelle aree sensibili dei due centri urbani. In particolare sono stati presidiati i parchi cittadini, la stazione RFI di Seregno e sala slot “Mr Play” di Verano. I militari hanno controllato i veicoli in transito in ingresso ed uscita dalla SS36 con l’effettuazione di un posto di blocco e diversi posti di controllo rinforzati fermando e identificando 43 autovetture e 67 persone.