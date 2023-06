Carabinieri trovano droga nella ex Snia di Varedo, arrestato un pusher. Nelle scorse settimane avevano sequestrato ancora stupefacenti e un fucile a canne mozze

Blitz dei Carabinieri di Varedo ieri mattina, mercoledì, nella ex area Snia di Varedo. Un uomo di 25 anni di nazionalità marocchina, irregolare e senza fissa dimora, è stato sorpreso nel sito industriale dismesso nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Alle prime ore del mattino gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione all’interno di un edificio attiguo alla cinta perimetrale dell’ex stabilimento, trovando il 25 enne che dormiva.

Un 25enne arrestato e subito processato

All’esito del controllo, l’uomo è stato arrestato perché in possesso di 15 grammi di cocaina, 26 di eroina, due bilancini di precisione e 860 euro in contanti. L’arrestato è stato accompagnato in Tribunale a Monza dove si è celebrato il processo per direttissima, disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza.

Le operazioni delle scorse settimana

I militari dell’Arma nei giorni scorsi hanno fatto accesso all’interno dell’area dopo aver fermato vicino alla stazione ferroviaria un tossicodipendente, trovato con una dose di eroina. A quel punto il controllo è stato esteso dentro l’area dell’ex Snia dove i Carabinieri, organizzati in più squadre, hanno fermato in un edificio fatiscente un 41enne di origine marocchina che stava tentando la fuga. Nel corso della perquisizione personale sono stati trovati e sequestrati 8 g di hashish, 43 g circa di eroina e 760 euro ritenuti provento dell’attività illecita. All’interno del locale, inoltre, l’uomo custodiva un fucile a canne mozze e la matricola abrasa, sequestrato dai militari per i successivi approfondimenti tecnico balistici.

L'arresto

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno tratto in arresto nella flagranza del reato il 41enne marocchino per detenzione di stupefacenti e detenzione di arma clandestina e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, hanno accompagnato l’uomo in carcere a Monza.

I frequenti controlli dei Carabinieri

Ormai da anni in stato di abbandono e degrado, l’area dell’ex Snia di Varedo è zona frequentata, non di rado, da pusher e tossicodipendenti che, approfittando della vicinanza della stazione ferroviaria, distante solo poche decine di metri, giungono in zona dall’intero hinterland milanese. Gli incontri avvengono all’interno dei locali diroccati e in stato di abbandono dove, le precarie condizioni strutturali degli edifici, rendono l’area particolarmente pericolosa. Un continuo andirivieni a qualsiasi ora del giorno e della notte, notato anche dai residenti della zona. La Stazione carabinieri di Varedo svolge quotidianamente la sua attività perlustrativa all’esterno dell’area e, non di rado, anche all’interno nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio.