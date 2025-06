Carambola con tre auto, paura per un motociclista

Uno scontro terribile che ha coinvolto una moto e tre auto. L'incidente si è verificato attorno alle 14 di oggi, venerdì 27 giugno, a Concorezzo, lungo la Sp3, a poche decine di metri dall'incrocio semaforico del Malcantone.

Coinvolto un motociclista di 20 anni

In un primo momento si era temuto il peggio per le sorti del motociclista, soccorso in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni sono poi apparse fortunatamente meno gravi, seppur molto serie.

La carambola

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un 20enne di Concorezzo in sella ad una potente "Honda", stava viaggiando lungo la provinciale, dal paese in direzione del Malcantone. Giunto poche decine di metri prima dell'incrocio, per cause da accertare, ha impattato contro una, forse due auto che viaggiavano nella stessa direzione. Nella carambola, come detto, è poi rimasta coinvolta anche una terza auto.

Soccorso in codice rosso

Il motociclista è finito rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse in un primo tempo molto gravi. Sul posto si sono portate un'automedica e un ambulanza in codice rosso, seguite dalla Polizia locale. Successivamente il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Ha riportato, pare, alcune fratture agli arti.

Illesi gli occupanti delle auto.

Strada chiusa

Nel frattempo il tratto di strada è stato chiuso al traffico dalla rotonda di Acquaworld in direzione del Malcantone.