Carambola tra tre veicoli, due feriti

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11.15 a Carate, lungo via Marengo, e ha coinvolto tre autovetture che, per cause in fase di accertamento, sono entrati in collisione.

L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto per soccorrere i feriti sono giunte due ambulanze e un'automedica, oltre all'autopompa da Seregno e l'autobotte da Carate Brianza dei Vigili del fuoco e i Carabinieri.