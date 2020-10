Carate: 110 e lode per la prima caratese che ha conseguito la laurea in Comune. Si chiama Eleonora Fossati ed è diventata Dottoressa in Scienze del Turismo.

Questa mattina, venerdì 30 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune, la caratese Eleonora Fossati si è laureata con il massimo dei voti conseguendo il titolo di Dottoressa in Scienze del Turismo presso l’Università di Milano Bicocca. A darne notizia, in questi minuti, è stato il sindaco Luca Veggian.

Eleonora è stata la prima caratese ad usufruire del servizio di laurea a distanza, che permette di vivere un’esperienza scolastica in massima sicurezza all’interno del Palazzo Comunale Nuovo. La giovane Eleonora, a cui vanno i complimenti di tutta l’Amministrazione comunale, ha sostenuto la tesi brillantemente e, oltre al massimo dei voti, è arrivata anche la lode.

