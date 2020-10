Carate: 33 contagi nell’ultima settimana e un decesso. In città gli attualmente positivi sono 46 mentre sono 48 quelli in sorveglianza attiva.

Trentuno contagi in più e purtroppo anche un decesso. E’ questa la fotografia dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e la sua evoluzione nell’ultima settimana a Carate Brianza. Il primo cittadino Luca Veggian, ha fornito gli ultimi dati proprio questa mattina, martedì 20 ottobre.

“Dall’inizio dell’epidemia i nostri Concittadini risultati positivi al tampone sono 243, 33 in più rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato lo scorso 12 ottobre . Il numero dei Caratesi positivi, a cui faccio un grande in bocca al lupo per una prontissima guarigione, si assesta a 46 (29 unità in più). A questo dato purtroppo si aggiunge il decesso (il trentunesimo) di un nostro Concittadino. Desidero rivolgere alla sua famiglia l’abbraccio di tutta la nostra Comunità. Attualmente sono 48 (+19) invece le persone in sorveglianza attiva, a fronte di 166 caratesi fortunatamente guariti (+3)”.

“I numeri, ne sono consapevole, possono spaventare – conclude Veggian. Sono in aumento, in media con la netta variazione registrata in tutta la nostra Provincia. Questo significa che ora, più che mai, serve prestare attenzione ad ogni momento della nostra quotidianità per il nostro bene e per quello di chi ci circonda. Responsabilità e prevenzione sono due aspetti fondamentali, non dimentichiamolo mai per favore”.