Dopo la condanna in via definitiva 68enne arrestato per traffico di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato ieri, giovedì 15 aprile, a Carate Brianza.

Carate, 68enne arrestato

Nel dettaglio gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti a Carate intorno alle 17.30 di ieri e hanno tratto in arresto il 68enne, condannato in via definitiva alle pena di sei anni di reclusione e alla multa di 27mila euro perché riconosciuto colpevole di traffico di stupefacenti.

I fatti contestati al 68enne sono stati commessi in Friuli Venezia Giulia a fine dell’anno 2009. Dopo i tre gradi di giudizio, l’Autorità Giudiziaria ha riconosciuto colpevole il pensionato in via definitiva disponendo l’esecuzione della pena inflittagli.