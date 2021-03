Carate, addio al fotografo di Costa Lambro

Carate in lutto per l’amatissimo fotografo di Costa Lambro, Pierino Longoni. Si è spento a 85 anni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Addio all’amatissimo fotografo di Costa Lambro

Con la sua inseparabile macchina fotografica aveva immortalato gli eventi e i momenti più significativi della città. Aveva lavorato per una vita per Edisonvolta e poi Enel, ma la sua passione è sempre stata la fotografia. Aveva collaborato anche con i Marciacaratesi scattando le foto poi utilizzate per i calendari.

Era una colonna della C35

Solare, sorridente e sempre disponibile, era una colonna della mitica C35, la classe dei coscritti, molto numerosa e affiatata. Tutti loro lo ricordano con affetto e amicizia, conservando nel cuore i bei momenti trascorsi in sua compagnia.

Lascia la moglie, la figlia e due sorelle

Longoni lascia la moglie Rosanna e la figlia Sabrina, architetto, oltre a due sorelle. I funerali saranno celebrati martedì 30 marzo 2021 alle 9.30 nella chiesa prepositurale di Carate Brianza.