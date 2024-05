Carate Brianza, anziana trovata morta in casa

Una donna di 91 anni è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione a Carate Brianza.

Intervento in via Usodimare a Carate Brianza

La richiesta di soccorso è scattata nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio poco dopo le 10. In un'abitazione in via Usodimare, a Carate Brianza, sono prontamente intervenuti un'autoambulanza del 118, insieme ai Carabinieri, agli agenti della Polizia locale e ai Vigili del fuoco allertati dal distaccamento di Seregno.

L'allarme è scattato dopo che la badante dell'anziana donna, che viveva sola, aveva provato invano più volte a mettersi in contatto con lei per entrare nell'alloggio. Il timore che potesse essere rimasta vittima di un malore è stato confermato di lì a poco, dopo che i soccorritori sono riusciti a entrare nel suo appartamento ritrovandola di fatto già senza vita.

Con ogni probabilità la caratese, nubile, avrebbe accusato un malore nel corso della notte.