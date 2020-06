Carate Brianza: da inizio epidemia 183 contagi e 22 decessi. Il messaggio del sindaco Luca Veggian dopo la comunicazione di Ats Brianza.

Il sindaco di Carate Brianza, nella giornata di ieri lunedì 15 giugno, ha aggiornato i suoi concittadini in merito all’emergenza Coronavirus in città. In base agli ultimi dati comunicati da Ats Brianza e dalla Prefettura i caratesi risultati positivi al tampone dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono 183, tre in più rispetto all’ultimo aggiornamento della scorsa settimana.

A questo dato vanno aggiunti 22 decessi (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento).

“Per quello che invece riguarda le notizie positive – ha comunicato Veggian – sono 126 (+43) i guariti. Come ho anticipato settimana scorsa, a seguito di tampone, moltissimi ospiti delle RSA sono risultati fortunatamente negativi! Le persone quindi attualmente positive sono 23: ben 54 in meno rispetto a 7 giorni fa. Una bella notizia anche per le Strutture che piano piano rivedono la luce. Di queste 23 ancora positive, 16 sono ospiti delle RSA presenti sul nostro Territorio” – ha concluso il primo cittadino.

