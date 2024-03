Carate Brianza, è morto l'imprenditore e storico Leopoldo Pozzi

Imprenditore, benefattore, insigne numismatico, cultore di storia locale oltre che uomo di raffinata cultura e di impegno sociale alla guida, come presidente, dell’asilo della frazione di Agliate a Carate Brianza per il quale si era tanto prodigato e del «Museo civico Carlo Verri» di Biassono.

Carate e la Brianza in lutto

Si è spento questa mattina lunedì, 25 marzo, poco prima delle 11 Leopoldo Pozzi, 83 anni, fino a poco tempo fa amministratore delegato della «Pozzi Leopoldo» a Barlassina, la nuova società che era proseguita dopo il fallimento della «Leopoldo Pozzi» di Agliate storica realtà imprenditoriale nata nel 1885 che, agli inizi del Novecento, dalla costruzione di pulegge industriali si trasformerà in una floridissima azienda meccano-tessile.

Pozzi si è spento all’hospice di Giussano dove era ricoverato da circa una decina di giorni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per almeno dieci anni aveva guidato la scuola materna della frazione di Agliate intitolata a don Luigi Primo Colombo, un impegno che aveva portato avanti con tanta passione e dedizione verso le famiglie e i più piccoli prodigandosi per trasformare l’asilo in una delle più belle realtà della città.

Il suo nome legato al Museo civico di Biassono

In passato iscritto alla Società Archeologica Comense, storico e grande conoscitore della Brianza e della città di Carate Brianza, si era speso tanto per la basilica dei Santi Pietro e Paolo, gioiello romanico della frazione. Organizzatore di mostre d’arte in frazione insieme all’allora gruppo parrocchiale, era stato poi a lungo alla guida dell’associazione Gral, Gruppo di Ricerche Archeostoriche del Lambro che, nel 1977, diede vita al «Museo civico di Biassono» in seguito ad importanti ritrovamenti archeologici avvenuti sul territorio.

Pozzi che ne fu prima collaboratore e poi presidente, ne divenne anche fra i primi e più importanti benefattori donando diversi pezzi soprattutto per l’allestimento della sezione di numismatica. Pozzi lascia la moglie Gabriella e le figlie Elena e Clara.

I funerali saranno celebrati mercoledì alle ore 15 nella basilica di Agliate, preceduti dalla recita del Rosario.

Il ricordo del sindaco di Biassono