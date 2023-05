Carate Brianza, incidente con ribaltamento in via Rivera

Brutto incidente con ribaltamento in via Rivera a Carate Brianza.

Il sinistro nella zona industriale di Carate

Sono stati allertati in codice rosso i soccorsi in seguito al sinistro stradale che si è verificato oggi, venerdì 26 maggio poco dopo mezzogiorno, nella zona industriale di via Rivera a Carate Brianza. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, insieme ad un'autoambulanza e a un'automedica. In via Rivera anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Seregno che si sono occupati, invece, dei rilievi.

Ferito un uomo di 74 anni

Ancora tutta da accertare la dinamica esatta dell'incidente, che ha coinvolto due automobili e che ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli. Al momento l'unico ferito segnalato è un uomo di 74 anni, che ha rimediato un trauma facciale e ad un braccio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime informazioni pare che l'anziano abbia perso il controllo del mezzo - una Toyota Rav 4 - andando poi a scontrarsi con un altro veicolo in sosta.

Il 74enne è stato preso in carico da medici e personale del 118 dopo essere stato estratto dall'abitacolo e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. I militari hanno richiesto anche l'accertamento dell'etilometro.

In via Rivera è stato necessario anche l'intervento dei pompieri che hanno messo in sicurezza le auto incidentate e prestato assistenza ai soccorritori durante le cure ai due automobilisti coinvolti.

La strada è temporaneamente chiusa nei due sensi di marcia. L'incidente si è verificato all'altezza del civico 28, proprio davanti all'ingresso della ditta Cosmelux.