Carate Brianza, ladri vandali devastano la scuola superiore

Notte brava all'istituto superiore Leonardo da Vinci di Carate Brianza.

Intrusione al da Vinci di Carate Brianza

Forse hanno voluto vendicarsi perché non hanno trovato nulla da rubare oppure sono entrati a scuola solo con l’intenzione di compiere una bravata e spaccare tutto. Il risultato, comunque, non cambia: una banda di ignoti, nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, si è introdotta all’istituto «Leonardo Da Vinci» e lo hanno letteralmente devastato.

«Hanno preso di mira per l'ennesima volta i distributori automatici di caffè e di bevande calde, peraltro ormai da tempo privi di monete in quanto vi si accede solo attraverso l’utilizzo di chiavette personali. Il fatto più grave è stata però l'intrusione nei locali della Segreteria della scuola e della Presidenza», ha confermato la dirigente Mariagrazia Fornaroli.

Danni anche nell'ufficio della dirigente

«Nessun particolare danno economico né documentale, ma resta la profonda amarezza per il disordine e il caos arrecati in un momento in cui il nostro istituto è tutto teso a migliorare la propria offerta formativa anche attraverso l'innovazione dei laboratori grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr», ha aggiunto la preside che, venerdì mattina, è stata subito informata dell’accaduto dai suoi collaboratori.

«Ritengo che la scuola dovrebbe avere nel pensiero comune una sua laica sacralità, impegnata com'è ad offrire a tutti un'opportunità di crescita culturale e civile di cui il Paese ha enormemente bisogno», ha commentato ancora la dirigente.

Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Carabinieri di Carate Brianza, che hanno effettuato il sopralluogo all’interno dell’istituto superiore e hanno poi raccolto la denuncia della dirigente scolastica.

«Sento il dovere di ringraziare personalmente le forze dell'ordine della locale Arma dei Carabinieri immediatamente accorse e il personale ausiliario che ci ha permesso di ripristinare rapidamente pulizia e funzionalità di tutti locali messi fuori uso durante l’intrusione», ha concluso la preside Fornaroli.