Carate Brianza, lite per la musica alta in condominio: due denunciati

Due uomini sono stati denunciati per violenza e minaccia a pubblico ufficiale a Carate Brianza, in seguito a una lite scoppiata per la musica troppo alta.

Diverbio in via Kennedy a Carate Brianza

L'intervento dei Carabinieri nella serata di sabato scorso, 2 settembre attorno alle 22 dopo che alla centrale operativa erano arrivate diverse segnalazioni per il disturbo che proveniva da una palazzina di viale Kennedy a Carate Brianza. A chiamare anche uno dei due uomini, che è stato alla fine denunciato dai militari.

All'arrivo dei Carabinieri era in corso un'animata discussione tra un uomo e una donna proprio per la musica alta che proveniva da un appartamento dove vive un 54enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Esasperato dal rumore e dai decibel, l'uomo che aveva richiesto l'intervento dei militari - un operaio di 49 anni di origini campane - ha perso letteralmente le staffe.

Nei guai un operaio e il vicino di casa di 54 anni

"Lo squarto, lo ammazzo", avrebbe urlato aggredendo poi verbalmente anche i Carabinieri sostenendo che il loro intervento fosse inutile. La situazione ha rischiato di degenerare quando il vicino di pianerottolo si è presentato alla porta insieme alla compagna e al figlio minore. Tra i due sono volate parole grosse che hanno finito poi per coinvolgere anche le due donne.

A riportare la calma sono stati poi gli stessi Carabinieri, che hanno però denunciato i due uomini (uno dei quali si è rifiutato anche di fornire le proprie generalità) per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.