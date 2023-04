Carate Brianza piange l'ex assessore Sergio Zuliani

Addio a Sergio Zuliani, ex assessore del Comune di Carate Brianza.

Lutto a Carate Brianza

Si è spento questa mattina, sabato 22 aprile, all'ospedale di Desio, dove era ricoverato Sergio Zuliani, 76 anni, dirigente d'azienda in pensione ed ex amministratore in Comune, dal 2004 al 2009 durante il secondo mandato di Marco Pipino che lo volle con sé nella squadra di Giunta affidandogli le deleghe ai Lavori pubblici e ai cimiteri.

Classe 1946, Zuliani avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 10 agosto. Sposato dal 1972 con Umberta Besana, era padre di due figli: Michele, nato nel 1973, dirigente d'azienda a Lentate sul Seveso e assessore a Seveso e Alessandro, classe 1984, direttore operativo in azienda.

In pensione dall'agosto del 1999, Zuliani si era dedicato anche al sociale, prestando il suo tempo nell'associazione Combattenti e Reduci cittadina e nell'Istituto del Nastro Azzurro di cui era socio.

I funerali lunedì 24 aprile

Tanti gli attestati di cordoglio alla famiglia. I funerali saranno celebrati lunedì mattina, 24 aprile alle ore 10,30 in chiesa prepositurale.