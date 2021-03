Carate Brianza, Poste chiuse per lavori

Poste chiuse domani, venerdì 12 marzo a Carate Brianza.

Lavori di adeguamento a Carate Brianza

L’ufficio di Poste Italiane di via General Cantore a Carate Brianza rimarrà chiuso al pubblico nella giornata di domani, venerdì 12 marzo. Lo sportello cittadino non sarà dunque operativo per tutta la giornata. La chiusura è legata a una serie di interventi di adeguamento infrastrutturali.

I cittadini che ne avessero necessità possono rivolgersi in uno degli uffici dei comuni vicini. All’ufficio di Seregno, in via Augusto Mariani 7 lo sportello sarà aperto dalle 8,20 alle 19,05. A Verano Brianza in via Pio XII.

Lo sportello riapre sabato

L’ufficio di Carate Brianza riaprirà regolarmente nella giornata di sabato 13 marzo, dalle ore 8,20 alle 12,35.

Lo sportello di via Generale Cantore nelle scorse settimane era finito al centro delle critiche del presidente del Consiglio di Agliate, Andrea Cereda che, a nome di tanti cittadini e soprattutto di residenti nella frazione aveva chiesto un intervento del sindaco per risolvere una serie di disagi legati alla organizzazione del servizio postale, l’unico rimasto in città, dopo la chiusura dello sportello di via Cavour ad Agliate.

Nel mirino le difficoltà acuite anche dalla pandemia: code perenni all’esterno e assembrati, un ingresso «di fortuna» sul retro perché quello principale è inagibile avendo la saracinesca rotta da mesi, lo sportello Postamat fuori uso dopo un tentativo di furto a settembre oltre, a suo dire, un sistema di prenotazione online «che taglia fuori l’utente medio, gli anziani poco avvezzi ad usare le tecnologie».