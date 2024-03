Carate Brianza, tenta di buttarsi sotto le auto: lo salva un agente

Un agente della Polizia locale di Carate Brianza si è reso protagonista di un bel gesto riuscendo prima ad avvicinare e poi a far desistere dai suoi intenti suicidi un trentenne residente in città che, in evidente stato confusionale, aveva cercato più volte di buttarsi sotto i veicoli in transito lungo via Donizetti.

L'agente eroe in servizio a Carate da solo due mesi

Alla fine se tutto si è risolto per il meglio il merito è di Ivan Montanino, 28 anni, residente a Paderno d’Adda nel Lecchese, arrivato a Carate Brianza lo scorso 17 dicembre dal Comune di Verdellino, in seguito all’avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna bandito dall’Amministrazione.

E’ stato lui infatti a riuscire ad avvicinare il giovane che, in un grave stato di prostrazione, parlava a vuoto manifestando chiari intenti di volerla fare finita. Una situazione di tensione non semplice da gestire, accompagnata da pianto e grida disperate, che non hanno però fatto perdere la calma all’agente della Polizia locale. Il senso del dovere, ma anche la prontezza e la capacità di persuasione, nonostante la giovane età e la non lunga esperienza alle spalle (ha iniziato a lavorare come vigile urbano solo nel 2021, ndr) hanno avuto la meglio e hanno indotto il giovane a desistere a mettersi in sicurezza sul marciapiede a bordo strada.

Da lì poi - nonostante lo stato di agitazione dell’aspirante suicida - Montanino ha chiesto supporto al 112, il numero unico di emergenza, e poi al collega commissario capo Fabrizio Sacco - vicecomandante della Polizia locale - con il quale si è prodigato per rintracciare i famigliari e per affidare il giovane alle cure del personale del 118 giunto in via Donizetti con un’autoambulanza.

Il trentenne di Carate Brianza è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per le cure del caso.

Il plauso dell'Amministrazione comunale