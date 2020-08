Carate, cade da una scala: ferito un 33enne

In piazza Risorgimento

Carate, cade da una scala: ferito un 33enne. Infortunio poco dopo le 12.30 in piazza Risorgimento. Per cause che sono ancora da accertare un 33enne è caduto da una scala. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi, solo lievi ferite. Sul posto oltre agli agenti di polizia locale, l’ambulanza e l’auto medica, giunti in codice giallo. L’uomo è stato portato in ospedale in codice verde.