Carate, cade sulla ciclabile "per colpa" di una griglia: ferito un anziano

Un anziano è rimasto ferito dopo essere caduto in bicicletta "per colpa" di una griglia lungo la pista ciclabile in territorio di Carate Brianza al confine con Seregno.

La caduta lungo la pista al confine tra Carate e Seregno

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto poco prima delle 14,30. Stando alle prime informazioni l'anziano, un uomo di 89 anni residente a Giussano, è finito rovinosamente a terra mentre percorreva il tratto di ciclabile all'altezza di via Monaco di Baviera. A fargli perdere l'equilibrio sarebbe state alcune griglie leggermente "affossate" rispetto al piano della pista recentemente rimessa a nuovo. A dare l'allarme sono stati gli agenti della Polizia locale di Seregno, che hanno poi trasmesso la segnalazione ai colleghi di Carate Brianza intervenuti sul posto per competenza territoriale sul tratto interessato.

Sul posto Polizia locale e autoambulanza

In via Monaco di Baviera è stato richiesto anche l'intervento di un'autoambulanza allertata inizialmente in codice rosso. Nella caduta l'anziano giussanese si sarebbe procurato diverse escoriazioni e un trauma facciale non così gravi però dal momento che poi il soccorso è stato declassato a verde. Il pensionato è stato successivamente caricato in ambulanza e poi accompagnato al Pronto soccorso per essere medicato e per essere sottoposto agli accertamenti del caso.