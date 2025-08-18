Carate dà l'addio a uno stimato oculista

lutto in città

Oggi pomeriggio i funerali del dottor Ferdinando Selvini, con studio specialistico a San Bernardo.

Lutto a Carate Brianza per la scomparsa del dottor Ferdinando Selvini, storico e stimato oculista.

Addio allo stimato oculista

A ottobre avrebbe compiuto 66 anni. Il dottor Ferdinando Selvini lascia la moglie Vincenza, i figli Simone e Francesca, la mamma Maria Assunta e la sorella Celestina. Era uno stimato professionista, figlio del segretario comunale ai tempi dell'allora sindaco Dante Oreste Orsenigo. Si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1985, specializzandosi in oftalmologia nel 1989 presso l’Università Statale di Milano. Da oltre trent'anni si occupava con dedizione e passione alla prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi e dei problemi dell’occhio, continuando ad aggiornarsi e utilizzando le più recenti tecnologie sia in ambito diagnostico sia chirurgico. Aveva ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario dell'Avis Carate Brianza Triuggio Tregasio, contribuendo alla promozione della salute e della donazione del sangue nella comunità. Aveva inoltre praticato atletica leggera per la società Daini.

I funerali questo pomeriggio

Il dottor Ferdinando Selvini aveva fondato il centro specialistico a San Bernardo, che ha preso il posto della Conad, insieme ai due figli Simone e Francesca, entrambi odontoiatri. I funerali dello stimato professionista si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15.30, a Carate Brianza, nella chiesa prepositurale dei santi Ambrogio e Simpliciano, preceduti alle 15 dalla recita del santo rosario, poi si proseguirà per il tempio di cremazione.

